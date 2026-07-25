Ταΰγετος: Ταυτοποιήθηκε καλλιεργητής χασισοφυτείας στη Νέδουσα

Στην ταυτοποίηση ενός καλλιεργητή χασισοφυτείας με 175 δενδρύλλια που είχε εντοπιστεί τον Ιούλιο του 2024 στην περιοχή Αγιος Λουκάς, στη Νέδουσα Αλαγονίας προχώρησε η Αστυνομία.

Πρόκειται για 64χρονο κάτοικο από χωριό του Ταϋγέτου που έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και για άλλα αδικήματα.

Η χασισοφυτεία είχε εντοπιστεί από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας στις 27 Ιουλίου 2024, όταν σε αγροτοδασική περιοχή στη Νέδουσα είχε κατασχεθεί 175 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1,5 μέτρων.

Η φυτεία τότε ήταν “ορφανή”, δεν είχε δηλαδή συλληφθεί κάποιος καλλιεργητής.

Από βιολογικό υλικό σε αντικείμενο ύστερα από δύο χρόνια, ταυτοποιήθηκε ύστερα από εργαστηριακή έρευνα ο 64χρονος, στα πλαίσια της προανάκρισης που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, σε συνεργασία με τη Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς και το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Καλαμάτας.

Σε βάρος του 64χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας για τυχόν κι άλλους καλλιεργητές.

Κ.Ηλ.