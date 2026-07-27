Κυπαρισσία: Επ’ αυτοφώρω σύλληψη δήθεν λογίστριας - Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Στη σύλληψη μιας 30χρονης Ρομά ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα της επικοινωνίας με λογιστή προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής στην Κυπαρισσία αστυνομικοί στην Κυπαρισσία, από αστυνομικούς.

Η 30χρονη, το μεσημέρι της ίδιας μέρας, μαζί με συνεργούς της επικοινώνησε με 73χρονη γυναίκα στην πόλη της Κυπαρισσίας προσποιούμενη τη λογίστρια και με πρόσχημα τη δυνατότητα να λάβει κάποιο επίδομα της ζήτησε να τις παρουσιάσει χρήματα και κοσμήματα για να τα… φωτογραφήσει.

Η 73χρονη αρχικά είπε ότι είχε το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 8.000 ευρώ. Κατάλαβε όμως ότι ίσως κάτι δεν πάει καλά και ευτυχώς αποφάσισε να επικοινωνήσει με συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο κατάφερε τελικά να τη γλιτώσει από την παγίδα.

Έστησαν μάλιστα αυτοί παγίδα στην 30χρονη, καθώς όταν προσήλθε στο σπίτι για να… φωτογραφήσει χρήματα και κοσμήματα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από την Αστυνομία.

Κατά την προανάκριση που ακολούθησε από αστυνομικούς την Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το Α.Τ. Τριφυλίας προέκυψε μάλιστα, ότι η 30χρονη μαζί με συνεργούς της νωρίτερα την ίδια μέρα είχαν εξαπατήσει άλλον πολίτη με ίδια μεθοδολογία στο χωριό Χάβαρι Ηλείας αποσπώντας από εκεί το ποσό των 7.000 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 ακόμα άτομα, ένα εκ των οποίων έχει μερικώς ταυτοποιηθεί, ενώ κατά τη σύλληψη της 30χρονης κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων

Τέλος να σημειωθεί ότι όλα τα μέλη της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν αρκετές διαφορετικές τηλεφωνικές συσκευές και αριθμούς για να επικοινωνούν μεταξύ τους με σκοπό να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.