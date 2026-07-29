ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: Νέες έρευνες στα σπίτια των τριών προφυλακισθέντων

Στελέχη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας με τη συνδρομή αστυνομικών έκαναν έφοδο, ερευνώντας διεξοδικά τους χώρους των σπιτιών, αλλά και αποθήκες που ανήκουν στους τρεις προφυλακισθέντες για την υπόθεση.

Μάλιστα προχώρησαν σε κατασχέσεις ενός κυνηγετικού όπλου και φυσιγγίων, γεννητριών, πλήθος αγροτικών και αρδευτικών εργαλείων και άλλων αντικειμένων.

Να θυμίσουμε πως από την περασμένη Τετάρτη προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες του, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ένας 52χρονος πρόεδρος Κοινότητας, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης, κατηγορούμενοι για εμπρησμούς από πρόθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Οι τρεις άνδρες αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και μέσω των συνηγόρων τους έκαναν γνωστό πως θα καταθέσουν άμεσα αίτημα αποφυλάκισης.

Κ.Ηλ.