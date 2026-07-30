Τρεις νεαροί διακινούσαν χασίς σε περιοχές της Πυλίας - Χειροπέδες σε 21χρονο Αλβανό και σε ζευγάρι από τη Μεθώνη

Ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Πυλίας διακινούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα τρεις νεαροί που συνελήφθησαν προχθές το μεσημέρι στη Μεθώνη.

Πρόκειται για έναν 21χρονο Αλβανό, κάτοικο Κορυφασίου, ο οποίος έχει απασχολήσει και πριν λίγο καιρό τις Αρχές για υποθέσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών και για έναν 26χρονο και μία 25χρονη από τη Μεθώνη, οι οποίοι είναι ζευγάρι.

Ο 21χρονος Αλβανός είχε αρχηγικό ρόλο και μαζί το ζευγάρι διακινούσαν ποσότητες χασίς σε Μεθώνη, Πύλο, Γιάλοβα, Κορυφάσιο και σε άλλα χωριά της περιοχής.

Συνήθως μετέβαιναν με αυτοκίνητο σε προκαθορισμένα ραντεβού με χρήστες και πωλούσαν το γραμμάριο την κάνναβη προς 6 έως 8 ευρώ.

Στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας υπήρχε πληροφορία για τη δράση τους και έτσι το μεσημέρι της Τρίτης συνελήφθησαν στη Μεθώνη και οι τρεις από αστυνομικούς του Τμήματος.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 26χρονου στη Μεθώνη, όπου το χρησιμοποιούσαν ως χώρο απόκρυψης και αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών.

Η έρευνα έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Α’ ΟΠΚΕ Μεσσηνίας,

του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου-Νέστορος και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Καλαμάτας.

Ειδικότερα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 646,20 γραμμάρια χασίς, τρία ναρκωτικά χάπια και νάιλον συσκευασία με υπολείμματα κάνναβης.

Ακόμη κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του 21χρονου ως μέσο μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αλλά και το κινητό του τηλέφωνο.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα ναρκωτικά και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Καλαμάτας, ενώ το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας συνεχίζει την αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο για την υπόθεση.

Κ.Ηλ.