Μεσσηνία: 11 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση για διάφορα αδικήματα

Σε 11 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα προχώρησε η Αστυνομία στη Μεσσηνία στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 33χρονος φυγόποινος Ρομά, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση κάθειρξης 5 ετών του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Καλαμάτας για ληστρική κλοπή.

Συνελήφθησαν επίσης ένας 34χρονος Ρομά στη Μεσσήνη με 0,6 γραμ. κοκαΐνη και ακόμα δύο 23χρονοι με 1,1 γραμ. κοκαΐνη, καθώς επίσης και ένας 18χρονος Ρομά που δεν είχε εκδώσει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Επιπλέον συνελήφθησαν 4 αλλοδαποί χωρίς άδεια παραμονής στην Ελλάδα και κινήθηκε η διαδικασία απέλασής τους, καθώς επίσης και 2 άτομα, που κατείχαν κυνηγετικό όπλο χωρίς να έχουν ανανεώσει την άδεια οπλοφορίας.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αστυνομικής επιχείρησης συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ελέγχθηκαν 687 άτομα (615 Ελληνες και 72 αλλοδαποί) και 529 οχήματα. Προσήχθησαν 49 άτομα και συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα 28 άτομα.