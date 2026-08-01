Δημιουργική δράση των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, τα παιδιά των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας πραγματοποίησαν μια ξεχωριστή εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βαγόνι του ΣΕΜ, στο Πάρκο του ΟΣΕ, με στόχο να γνωρίσουν τη σημασία της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Tα παιδιά συμμετείχαν σε μια δημιουργική δράση, δίνοντας νέα ζωή σε ανακυκλώσιμα υλικά. Με φαντασία, χρώματα και πολλή δημιουργικότητα κατασκεύασαν μια όμορφη χάρτινη πορτοκαλιά, αποδεικνύοντας πως ακόμη και τα πιο απλά υλικά μπορούν να μεταμορφωθούν σε μικρά έργα τέχνης.

Στη συνέχεια, μέσα από μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, γνώρισαν την αξία της ανακύκλωσης, έμαθαν πώς οι καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συνειδητοποίησαν ότι ακόμη και οι μικρές πράξεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά για τον πλανήτη μας.

Η δράση ολοκληρώθηκε με χαμόγελα, ενθουσιασμό και όμορφες εμπειρίες, ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών και καλλιεργώντας την υπευθυνότητα απέναντι στη φύση.