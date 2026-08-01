eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 01 Αυγούστου 2026 12:16

Μεσσηνία: Τσώνης και Μουλάς συναντήθηκαν με Ξυγκώρο και Καπερώνη

Γράφτηκε από την

Μεσσηνία: Τσώνης και Μουλάς συναντήθηκαν με Ξυγκώρο και Καπερώνη

Premium Strom

 

Θεσμική συνάντηση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλη Ξυγκώρο και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων του νομού Γιώργο Καπερώνη, πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας Αντώνης Τσώνης και ο γ.γ. Παναγιώτης Μουλάς, την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Εργατικό Κέντρο, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα με στόχο την αμοιβαία ενημέρωση, αλλά και ενός εποικοδομητικού διαλόγου για τα εξής θέματα: Ανάγκες σε εργατικό δυναμικό του νομού. Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων. Κοινές ενημερώσεις - ημερίδες εργαζομένων και εργοδοτών για εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εργατική νομοθεσία και ενημέρωση για υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Συνεχής συνεργασία και κατάθεση προτάσεων σε αρμόδιους φορείς για την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη του νομού.

“Η διαχρονική σχέση μεταξύ του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, του Επιμελητηρίου και της Ο.Ε.Β.Ε. Μεσσηνίας και η συνέχιση της άριστης συνεργασίας τους, αποτελεί κοινό στόχο και γίνεται δέσμευση, για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, με παράλληλη και απόλυτη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων”, επισημαίνει η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις