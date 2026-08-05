ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Παραχώρηση στέγης στο Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου

Τις αποφάσεις αυτές έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνεδρίασή του, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Αναλυτικά, το Δ.Σ. αποφάσισε: α) Την εκ νέου δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ανώγειου χώρου του κτηρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Παραλίας Καλαμάτας, για τη συνέχιση της στέγασης του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Μεσσηνίας, για χρονικό διάστημα 5 ετών.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι την 1η Οκτωβρίου 2018 είχε υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης χρήσης ακινήτου, του ανωγείου χώρου του κτηρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Παραλίας Καλαμάτας, στο Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Μεσσηνίας, για χρονική διάρκεια 7 ετών, με ημερομηνία λήξης 31/7/2025.

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι στις 13-11-2025 υπογράφηκε η τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ της “ΓΑΙΑΟΣΕ – Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Σιδηροδρομικής

Περιουσίας” και του Δήμου Καλαμάτας, που αφορά την παράταση της μίσθωσης του ακινήτου του

Σιδηροδρομικού Σταθμού Παραλίας Καλαμάτας (ισόγειο και ανώγειο) για χρονικό διάστημα 10 ετών, δηλαδή μέχρι 31/7/2035.

Στην παραχώρηση αυτή διαφώνησε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς, πρώην σιδηροδρομικός, αναφέροντας ότι τα κτήρια αυτά πρέπει να δίνονται σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και όχι σε συνδικαλιστικούς, που να έχουν σχέση με το Πάρκο και να κάνουν εκδηλώσεις για την αύξηση της επισκεψιμότητας. “Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών δεν θα έπρεπε να είναι εκεί”, παρατήρησε ο κ. Φαββατάς.

Λευκό στην παραχώρηση ψήφισε η μείζων μειοψηφία και κατά η “Λαϊκή Συσπείρωση”.

β) Την ανάκληση της παραχώρησης χρήσης του κτηρίου 04, από τον Σύλλογο Αεροσφαίρισης Μεσσηνίας, το οποίο βρίσκεται στον κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Καλαμάτας. Και τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου αυτού για 5 έτη, στον Σύλλογο Φίλων του Σιδηρόδρομου Μεσσηνίας.

Επισημάνθηκε ότι ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας θα αναλάβει και τις επισκευές που θέλει το παλιό κι εγκαταλελειμμένο πέτρινο κτήριο.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης υπενθύμισε ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου που είχε αναβληθεί η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, είχε προταθεί το κτήριο να παραχωρηθεί στον Σύλλογο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Και ρώτησε τι θα γίνει με αυτόν τον Σύλλογο.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε ότι οι Φίλοι του Σιδηροδρόμου είχαν ζητήσει, αρχικά, άλλον χώρο κι επειδή επανήλθε, έχει προβάδισμα. Για τον Σύλλογο Εθελοντών θα εξεταστεί άλλος χώρος στα δυτικά του σταθμού που δεν έχει παραχωρηθεί.

Σε αυτό το θέμα η απόφαση ήταν ομόφωνη.

* Στο σκεπτικό αναφέρεται ότι σύμφωνα με το από 30.3.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της εταιρείας “ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.”, ο Δήμος είναι μισθωτής ακινήτων που βρίσκονται εντός του χώρου του κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια μίσθωσης 20 ετών. Η εν λόγω μίσθωση έγινε για τις ανάγκες του Δήμου στον πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα.

Γ.Σ.