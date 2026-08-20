Καλαμάτα: Απατεώνες έπεισαν 86χρονο για τους δώσει 30 χρυσές λίρες

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας ηλικιωμένος χθες στην Καλαμάτα, που έδωσε σε επιτήδειους 30 χρυσές λίρες!

Πρόκειται για έναν 86χρονο που διαμένει σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου στο κέντρο της Καλαμάτας, ο οποίος δέχθηκε χθες το μεσημέρι ένα τηλεφώνημα με έναν άγνωστο να του λέει πως είναι από λογιστικό γραφείο και πως χρωστάει 3.000 ευρώ στην εφορία.

Ο ηλικιωμένος τρόμαξε και έκλεισε το τηλέφωνο, με τους απατεώνες όμως να μην τα παρατούν και να βρίσκουν άλλο κόλπο για να τον παραπλανήσουν...

Υστερα από λίγα λεπτά μια γυναίκα αυτή τη φορά, πήρε στο σταθερό τηλέφωνο και είπε στον 86χρονο πως αν υπάρχουν χρυσά νομίσματα ή χρυσαφικά στο σπίτι, πρέπει να τοποθετήσουν ένα δορυφόρο για να τα καταγράψει!

Ο ηλικιωμένος απάντησε πως στο σπίτι έχει 30 χρυσές λίρες, με την άγνωστη από το τηλέφωνο να του λέει να ανοίξει την πόρτα και να τις δώσει σε έναν συνεργάτη της.

Ο 86χρονος φοβισμένος πείστηκε από το… παραμύθι που του σέρβιραν, άνοιξε την πόρτα και έδωσε ένα σακουλάκι με τις 30 λίρες σε έναν απατεώνα που της πήρε και έγινε… καπνός.

Είναι χαρακτηριστικό πως όλη αυτή η διαδικασία έγινε μέσα σε 15 λεπτά!

Για το νέο περιστατικό απάτης ενημερώθηκε η Αστυνομία, που κατέγραψε το γεγονός, πήρε κατάθεση από τον ηλικιωμένο και συγκέντρωσε ότι άλλα στοιχεία μπορούν να φανούν χρήσιμα για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Είναι χαρακτηριστικό πάντως πως την ώρα που βρίσκονταν στο σπίτι οι αστυνομικοί, χτύπησε πάλι το τηλέφωνο με έναν άγνωστο να αναφέρει στον αστυνομικό που το σήκωσε πως γνωρίζει τον ηλικιωμένο και πως του έδωσε για φύλαξη... 100 χρυσές λίρες!

Κ.Ηλ.