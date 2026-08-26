Τρεις συλλήψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών στην Καλαμάτα

Σε τρεις συλλήψεις ατόμων στην Καλαμάτα για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας οι αστυνομικές Αρχές.

Ειδικότερα αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας συνέλαβαν 40χρονη με μικροποσότητα κοκαΐνης και 32χρονο με μικροποσότητα χασίς, ενώ αστυνομικοί της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας συνέλαβαν έναν 31χρονο με μικροποσότητα χασίς. Προανάκριση για τις τρεις ξεχωριστές μεταξύ τους περιπτώσεις διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.