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Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 14:25

Τρεις συλλήψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την

Τρεις συλλήψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών στην Καλαμάτα

Navarino Agora

 

Σε τρεις συλλήψεις ατόμων στην Καλαμάτα για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας οι αστυνομικές Αρχές.

Ειδικότερα αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας συνέλαβαν 40χρονη με μικροποσότητα κοκαΐνης και 32χρονο με μικροποσότητα χασίς, ενώ αστυνομικοί της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας συνέλαβαν έναν 31χρονο με μικροποσότητα χασίς. Προανάκριση για τις τρεις ξεχωριστές μεταξύ τους περιπτώσεις διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. 

Κατηγορία Αστυνομικά
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