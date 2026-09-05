Μεσσηνία: Αρπαξαν 350 ευρώ από 83χρονη με τη μέθοδο της απασχόλησης

Ενας 38χρονος Ρομα από τα Μέγαρα είναι ο δράστης της κλοπής σε βάρος ηλικιωμένης που σημειώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου στο χωριό Κλήμα του Δήμου Μεσσήνης.

Η εξιχνίαση της κλοπής έγινε ύστερα από στοιχεία που συγκέντρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης και στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και μία άγνωστη συνεργός του.

Οι δράστες με το πρόσχημα της πώλησης πουλερικών, εξαπάτησαν μια 83χρονη, καταφέρνοντας να μπουν στο σπίτι της με τη μέθοδο της απασχόλησης και να της αρπάξουν 350 ευρώ.

Μετά από επτά μήνες η υπόθεση εξιχνιάστηκε και ταυτοποιήθηκε ο 38χρονος Ρομά, με την δικογραφία να υποβάλλεται στις εισαγγελικές Αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και της γυναίκας που ήταν συνεργός του.

Κ.Ηλ.