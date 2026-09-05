Χασισοφυτεία με 2.189 δενδρύλλια σε ορεινή περιοχή στην Κορινθία

Μία ακόμη τεράστια χασισοφυτεία με πάνω από 2.000 δενδρύλλια εντοπίστηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στην Κορινθία.

Ειδικότερα σε ορεινή δασική περιοχή στο Λαύκα του δήμου Σικυωνίων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου εντόπισαν 2.189 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ συνελήφθη και ένας 27χρονος Αλβανός που εκείνη την ώρα πότιζε και σκάλιζε τα φυτά!

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου,

με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Κορινθίας και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας.

Η χασισοφυτεία ήταν σε έξι επίπεδα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο με φυσική συγκάλυψη και τα 2.189 δενδρύλλια

κάνναβης ήταν ύψους έως 2 μέτρων και 10 εκατοστών περίπου.

Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τον αρδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό που βρέθηκε στο χώρο.