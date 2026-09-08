12 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών για κράνος στη Μεσσηνία

12 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων ήταν ο απολογισμός της εκστρατείας της Τροχαίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» στη Μεσσηνία την περασμένη εβδομάδα.

Συνολικά στους δρόμους της Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκαν 442 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις σε οδηγούς μηχανών που θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης για 30 ημέρες.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από 31 Αυγούστου έως

6 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.273 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 50 παραβάσεις, 46 σε οδηγούς δικύκλων, 3 σε συνεπιβάτες και μία σε οδηγό ηλεκτρικού πατινιού.

Στους άλλους νομούς ο αριθμός των παραβάσεων ήταν ο εξής:

Αργολίδα 4, Αρκαδία 17, Κορινθία 13 και Λακωνία 4.

Κ.Ηλ.