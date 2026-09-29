Ξεκινά αύριο το φεστιβάλ τέχνης στην Καρδαμύλη - Με ντοκιμαντέρ, εκθέσεις, μουσική, χορό και βιωματικά εργαστήρια

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία της Δυτικής Μάνης. Το φεστιβάλ διοργανώνουν το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και ο Δήμος Δυτικής Μάνης, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησαν στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου η γενική γραμματέας του Δήμου Δυτικής Μάνης, Χριστίνα Νηφάκου, η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Τζίνα Πετροπούλου, και η καλλιτεχνική σύμβουλος, Κλεώνη Φλέσσα.

Η Χριστίνα Νηφάκου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους εκ μέρους του δημάρχου και του Δήμου. Εξέφρασε τη χαρά τους που «είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται μία τόσο ενδιαφέρουσα δράση, και σε χρονικό εύρος και σε ποικιλία δράσεων». Για τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις σημείωσε ότι «κάλυψαν σχεδόν ένα δίμηνο μέσα στον Δήμο και κινήθηκαν σε πάρα πολλά χωριά, ιδίως στα ορεινά, που ήταν και πρόθεση του Δήμου εξαρχής». Στόχος ήταν οι δράσεις να απλωθούν σε όλη την περιοχή και να φτάσουν και σε περιοχές που έχουν τάση ερημοποίησης. ευχαριστώντας την κ. Πετροπούλου και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ για τη συνεργασία. Ξεχώρισε τη συμμετοχή των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πρόσθεσε ότι το φεστιβάλ «τείνει να γίνει πλέον θεσμός μόνιμος στην περιοχή μας και όλη η περιοχή ανυπομονεί να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ».

«Το πιο σημαντικό από όλα ήταν οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις», είπε η Τζίνα Πετροπούλου. Από τις 11 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου οι εκδηλώσεις πέρασαν από 17 χωριά της Δυτικής Μάνης. Εκτός από τις βραδινές προβολές σε πλατείες και σχολικές αυλές, έγιναν πολλά περιβαλλοντικά προγράμματα για παιδιά, εργαστήριο κατασκευής θεατρικής κούκλας και θεατρικό δρώμενο. Στη συνέχεια, η κ. Πετροπούλου παρουσίασε το πρόγραμμα του φεστιβάλ και μίλησε για τις δύο εκθέσεις που θα λάβουν χώρα στην Καρδαμύλη, στο πλαίσιο της διοργάνωσης. «Οι προβολές γίνονται κάθε βράδυ, και οι ταινίες, όπως τονίστηκε, έχουν πάντα θέμα την τέχνη. Όπως κάθε χρόνο, το φεστιβάλ ανοίγει με μια μεγάλη εικαστική έκθεση».

Στο Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης θα φιλοξενηθεί η έκθεση ζωγραφικής «Ο τόπος ανάμεσα» με έργα τριών καλλιτεχνών, για τα επιτεύγματα και το έργο των οποίων μίλησε η Κλεώνη Φλέσσα: Η Μαρία Γιαννακάκη σπούδασε στην ΑΣΚΤ και, με κρατική υποτροφία, στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Hangzhou στην Κίνα. Έχει παρουσιάσει περίπου 30 ατομικές εκθέσεις σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Η Χρύσα Βέργη έχει καταγωγή από τη Μεσσηνία. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ και στην Καλιφόρνια. Έργα της βρίσκονται στη Βουλή, στην Εθνική Πινακοθήκη και στο Μουσείο Μπενάκη. Το 2004 εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο χαράκτης Μανώλης Χάρος σπούδασε στην École des Beaux-Arts του Παρισιού. Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και στην Εθνική Πινακοθήκη. Το 1998 τιμήθηκε με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.

Στον Πύργο του Μούρτζινου θα παρουσιαστεί η έκθεση φωτογραφίας «Εκδοχές του Τοπίου» του Αλέξανδρου Φιλιππίδη. Ο Αλ.Φιλιππίδης έχει φωτογραφίσει πορτρέτα και ρεπορτάζ για έντυπα όπως το Madame Figaro, το Έψιλον και το Athens Voice. Για 17 χρόνια συνεργαζόταν σταθερά με τα πολιτιστικά ένθετα της Καθημερινής. Στην έκθεση στον Πύργο του Μούρτζινου υπό τον τίτλο Εκδοχές του Τοπίου, παρουσιάζει μια σειρά φωτογραφίες τοπίου ως «ένα σχόλιο πάνω στη σχέση φύσης και πόλης και το ανθρώπινο ίχνος πάνω στο τοπίο - μια νύξη για το όριο, το ιδιωτικό και το δημόσιο, την τάξη και την αταξία, την ισορροπία, το υψηλό, το ωραίο, το δομημένο, το αφημένο, το φροντισμένο».

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το φεστιβάλ ανοίγει αύριο Τετάρτη (30/9) στις 6 μ.μ., με την τελετή έναρξης και τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής «Ο τόπος ανάμεσα». Ακολουθεί η προβολή του «Earth Protectors – Προστάτες της Γης» της Anne de Carbuccia, ενός ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε μέσα σε δέκα χρόνια στα πιο ευάλωτα σημεία του πλανήτη. Η πρώτη βραδιά κλείνει με βαλκανική μουσική από τους Buren Band, δηλαδή την Isabel Sokol-Oxman (βιολί, γκαντούλκα, τραγούδι), τον Akram Chaïb (κλαρίνο), τον Aydın Çıracıoğlu (ακορντεόν) και τον Στρατή Σκουρκέα (νταούλι, νταρμπούκα).

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου προβάλλεται το «Η Φωνή της Θαΐδος». Η ταινία ακολουθεί την αναζήτηση μιας χαμένης ταινίας της Elena Jordi, της πρώτης γυναίκας σκηνοθέτιδος στην Ισπανία. Στη συνέχεια προβάλλεται το «Σμιλεύοντας το Φως» του Γιώργου Αιλιανού, ένα πορτρέτο της γλύπτριας Άννας Δ. Χριστοφορίδου.

Η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου είναι η πιο γεμάτη μέρα του φεστιβάλ. Το πρωί η Dagipoli Dance Co κάνει βιωματικό εργαστήριο σύγχρονου χορού για μαθητές σε συνεργασία με το Δημοτικό Στούπας. Η ομάδα είναι μικτή, με χορευτές με και χωρίς αναπηρία, και έρχεται στο φεστιβάλ για δεύτερη χρονιά. Στις 6 μ.μ. οι μαθητές και τα μέλη της ομάδας ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή σε παράσταση χορού. Το βράδυ προβάλλεται ο «Χαράκτης», με την παρουσία της σκηνοθέτιδας Σίσσυς Μόρφη. Ακολουθούν το «Ο Ήχος της Σανγκάης» του Μάριου Ιωάννου Ηλία και, σε πανελλήνια πρεμιέρα, το «Όταν τα κύματα χορεύουν». Η βραδιά κλείνει με τη συναυλία πιάνου και φλάουτου των Jean-Pierre Dussert και Γιώργου Νικολαΐδη.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ξεκινά στις 11 π.μ. με την ανοιχτή συζήτηση «Ολα τα σώματα χορεύουν» στο Κρίταμος Καφέ.

«Τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία 4-5 χρόνια, δίνουμε μεγάλη έμφαση στο θέμα της προσβασιμότητας», είπε η κ. Πετροπούλου. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από τη Dagipoli Dance Co και τη συναυλία του Jean-Pierre Dussert, το φεστιβάλ διοργανώνει την ανοιχτή συζήτηση «Όλα τα σώματα χορεύουν». Η συζήτηση αφορά την προσβασιμότητα στους χώρους αλλά και στις τέχνες γενικότερα. Ομιλητές θα είναι η Μαρία Καραπαναγιώτη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και μη, που, όπως ανέφερε η κ. Πετροπούλου, «είναι το μοναδικό φεστιβάλ χορού για άτομα με αναπηρία», ο Γιώργος Χρηστάκης (Dagipoli Dance Co), η Σάντη Χρηστίδου, κοινωνική λειτουργός και επιστημονικά υπεύθυνη της δομής «Ο Κήπος της Λυσσούς», η χορογράφος Κατερίνα Κασιούμη και ο φωτογράφος Αλέξανδρος Φιλιππίδης. Θα συντονίζει ο δημοσιογράφος Θοδωρής Αντωνόπουλος.

«Καλούμε τον κόσμο να συμμετάσχει. Η συζήτηση είναι ανοιχτή, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό», είπε η κ. Πετροπούλου. Το βράδυ του Σαββάτου προβάλλεται η «Καρδιά του Ταύρου» της Εύας Στεφανή, ένα πορτρέτο του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Ακολουθεί το μουσικοθεατρικό δρώμενο «Τραγούδια χωρίς παρενέργειες», ένα καμπαρέ σε μορφή συναυλίας με τον συνθέτη Ηρακλή Πασχαλίδη και τον ηθοποιό Χρήστο Στέργιογλου. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Cunningham» της Alla Kovgan, για τον χορογράφο που άλλαξε τον σύγχρονο χορό. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με τη συναυλία του Kalamata Music Ensemble, με τον Μιχάλη Κουντούρη στο βιολί, τον Διονύση Κοτταρίδη στο βιολοντσέλο και τον Γιάννη Σιψάκο στο πιάνο. «Ελπίζουμε και φέτος να έχει την επιτυχία που είχε και πέρσι», είπε η κ. Πετροπούλου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Συναυλία με τον Γάλλο πιανίστα Jean-Pierre Dussert και τον φλαουτίστα Γιώργο Νικολαΐδη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στις 11 π.μ., στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο. Ο Jean-Pierre Dussert, ο οποίος είχε εμφανιστεί και στην Καλαμάτα το 2024, στο πλαίσιο του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, έχει μια ιδιαίτερη προσωπική και καλλιτεχνική διαδρομή. Ως αυτιστικός, έζησε από την ηλικία των 15 έως τα 42 χρόνια του σε ίδρυμα, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε σημαντική μουσική πορεία ως πιανίστας. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ, στο πλαίσιο του 3ου Kardamili Art & Docs Festival, και πραγματοποιείται εντός του σχολικού ωραρίου, ώστε να μπορούν να την παρακολουθήσουν μαθητές του Μουσικού Σχολείου, μαθητές από δομές ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς της πόλης. Εχουν προσκληθεί «Ο Κήπος της Λυσσούς», ο ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ και ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Μεσσηνίας.

«Θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, και περισσότερο για τα ίδια τα παιδιά, γιατί σε αυτά απευθύνεται η συναυλία: στο πώς δεχόμαστε, στο τι μπορούμε και στο μέχρι πού μπορεί να φτάσει η δύναμη της θέλησης», είπε η κ. Πετροπούλου.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

“Το εκπαιδευτικό κομμάτι είναι σημαντικό μέρος της διοργάνωσης, όπως και στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Κάμπου, το Νηπιαγωγείο Σταυροπηγίου, το Δημοτικό Σχολείο Στούπας και το Γυμνάσιο Καρδαμύλης γίνονται κυρίως περιβαλλοντικά προγράμματα: όπως ο «Οικολογικός Ντετέκτιβ», Εργαστήρι κατασκευής σπιτιών για πουλιά, περιβαλλοντικός περίπατος. Γίνονται επίσης εκπαιδευτικές προβολές και σεμινάριο φωτογραφίας για μαθητές γυμνασίου. Παράλληλα στο πρόγραμμα είναι ένα διήμερο βιωματικό σεμινάριο φωτογραφίας για ενήλικες με τον Αλέξανδρο Φιλιππίδη, με θέμα «Στα ίχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά». Γίνεται στη Στούπα σε συνεργασία με την KALLIERGON syn., και τα έργα των συμμετεχόντων θα εκτεθούν στην Καρδαμύλη. Εργαστήριο κεραμικής για παιδιά με τη Μαρηλιάνα Διαμαντάκη και εργαστήρι αργαλειού.

Για τη διευκόλυνση του κοινού της Καλαμάτας, τα ΚΤΕΛ Μεσσηνίας θα έχουν έκτακτα δρομολόγια: Τετάρτη 30/9 και Παρασκευή 2/10: αναχώρηση από το ΚΤΕΛ Καλαμάτας για Καρδαμύλη στις 5 μ.μ. , ενώ το Σάββατο 3/10: αναχώρηση στις 6 μ.μ. Η επιστροφή στην Καλαμάτα θα γίνεται μετά το τέλος των εκδηλώσεων, στις 11.30 μ.μ. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι παράλληλες δράσεις στο kardamiliartdocfestival.com.