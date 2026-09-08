4 νεκροί σε τροχαία τον Αύγουστο στην Πελοπόννησο

Τέσσερα θανατηφόρα τροχαία με τέσσερις νεκρούς σημειώθηκαν τον περασμένο μήνα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που δημοσίευσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Στη Μεσσηνία δεν σημειώθηκε κάποιο από τα θανατηφόρα τροχαία, ενώ είχε ένα σοβαρό τροχαίο τον Αύγουστο με έναν σοβαρά τραυματία και 8 ελαφρά τροχαία με 12 ελαφρά τραυματίες.

Ειδικότερα τον περασμένο μήνα στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, σημειώθηκαν 30 τροχαία ατυχήματα με 40 παθόντες (νεκροί, σοβαρά και ελαφρά τραυματίες).

Εκτός από τα 4 θανατηφόρα με τους 4 νεκρούς, σημειώθηκαν ακόμη

4 σοβαρά τροχαία ατυχήματα με 4 σοβαρά τραυματίες και 22 ελαφρά τροχαία ατυχήματα με 32 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η παραβίαση προτεραιότητας, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το αντικανονικό προσπέρασμα, η απόσπαση της προσοχής του οδηγού και η μη τήρηση κανόνων κυκλοφορίας πεζών.

Παράλληλα στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον Αύγουστο συγκροτήθηκαν 638 συνεργεία ελέγχων μέθης, ενώ πραγματοποιήθηκαν

12.304 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 134 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν, εκτός των άλλων και

1.872 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 950 για υπερβολική ταχύτητα, 260 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 148 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 133 για Κ.Τ.Ε.Ο., 110 για αντικανονικό προσπέρασμα, 75 για παραβίαση σηματοδότη, 56 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 37 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 32 απόσπαση προσοχής οδηγού, 25 για κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, 24 για αντικανονικούς ελιγμούς, 12 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά και 10 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Κ.Ηλ.