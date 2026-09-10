Μεσσηνία: 63χρονος νεκρός από ανατροπή τρακτέρ

Τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα στο Αμπελόφυτο του Δήμου Πύλου - Νέστορος με έναν 63χρονο αγρότη να χάνει τη ζωή του από ανατροπή τρακτέρ.

Ο 63χρονος έλειπε από το πρωί από το σπίτι του και τελικά δυστυχώς γύρω στις 10 το βράδυ βρέθηκε καταπλακωμένος από το τρακτέρ του στο χωράφι, όπου εργαζόταν.

(Φωτογραφία αρχείου)