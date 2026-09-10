Μεσσηνία: 63χρονος νεκρός από ανατροπή τρακτέρ

23:01 10/09
Ο 63χρονος έλειπε από το πρωί από το σπίτι του και τελικά δυστυχώς γύρω στις 10 το βράδυ βρέθηκε καταπλακωμένος από το τρακτέρ του στο χωράφι, όπου εργαζόταν.
(Φωτογραφία αρχείου)
Τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα στο Αμπελόφυτο του Δήμου Πύλου - Νέστορος με έναν 63χρονο αγρότη να χάνει τη ζωή του από ανατροπή τρακτέρ.
Ο 63χρονος έλειπε από το πρωί από το σπίτι του και τελικά δυστυχώς γύρω στις 10 το βράδυ βρέθηκε καταπλακωμένος από το τρακτέρ του στο χωράφι, όπου εργαζόταν.
(Φωτογραφία αρχείου)