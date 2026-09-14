Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Καλογερικού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα και για πέντε ημέρες σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της σήραγγας Καλογερικού, κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

Ειδικότερα από τις 7 σήμερα το πρωί έως και τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Καλαμάτα, θα μετατεθεί στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Αθήνα (Καλογερικό Α’). Από τον κλάδο αυτό, θα εξυπηρετούνται αμφότερες οι κατευθύνσεις σε μία λωρίδα κυκλοφορίας έκαστη (contraflow).

Οπως αναφέρει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου “κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν”.