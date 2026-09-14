47χρονος προσπάθησε να διαρρήξει σπίτι στο Μελιγαλά

Να διαρρήξει σπίτι στο Μελιγαλά επιχείρησε το μεσημέρι του Σαββάτου ένας 47χρονος από το Φίλια Οιχαλίας.

Ο δράστης εισήλθε στην οικία όμως προτού προλάβει να… ξαφρίσει ότι βρει στο σπίτι, διερχόμενος πολίτης τον αντιλήφθηκε, με τον ίδιο να τρέπεται σε φυγή.

Στη συνέχεια μπήκε σε αυλή γειτονικού σπιτιού, άρπαξε ένα ποδήλατο ενός 30χρονου και προσπάθησε να διαφύγει.

Αστυνομικοί από το Α.Τ. Οιχαλίας που είχαν ειδοποιηθεί και έφτασαν στο σημείο, τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες, με τον 47χρονο να αντιστέκεται και να τους απωθεί.

Στην κατοχή του βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ το ποδήλατο αποδόθηκε στον 30χρονο ιδιοκτήτη του.

Κ.Ηλ.