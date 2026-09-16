21χρονος στην Αμφεια καλλιεργούσε 32 δενδρύλλια χασίς στο κτήμα του

Ο 21χρονος, που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, είχε φυτέψει σε 20 τετραγωνικά μέτρα και σε δύο επίπεδα που είχε εκχερσώσει στο κτήμα του, 32 χασισόδεντρα, τόσο στο έδαφος όσο και σε γλάστρες και τενεκέδες.

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών προχθές το πρωί συνέλαβε τον νεαρό στο τόπο που είχε φυτέψει τα δέντρα. Τα 32 δενδρύλλια χασίς ύψους έως 80 εκατοστών εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τον αρδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό που βρέθηκε στο χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα φυτά ήταν σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης, δηλαδή λίγο μαραμένα, ενώ υπολογίζεται πως το παράνομο κέρδος που θα αποκόμιζε σε περίπτωση πώλησης της ποσότητας των ναρκωτικών θα ήταν από 6.000 έως 18.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως ο 21χρονος πότιζε να 32 φυτά κάνναβης με λάστιχο που είχε συνδέσει από τη δεξαμενή ύδρευσης του χωριού!

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, πήγε χθες στον εισαγγελέα Καλαμάτας όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.