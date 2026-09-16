Μεσσηνία: 22 συλλήψεις για κλοπές και ναρκωτικά σε αστυνομική επιχείρηση

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου, έγιναν έλεγχοι σε 712 άτομα, εκ των οποίων 634 ήταν Ελληνες και 78 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον προσήχθησαν 66 άτομα, από τα οποία 51 ήταν Ελληνες και 15 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 42 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 501 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 221 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως πάνω από τις μισές συλλήψεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγιναν στη Μεσσηνία, ενώ είχαμε και μία εξιχνίαση κλοπής.

Ειδικότερα έξι συλλήψεις έγιναν για κατοχή ναρκωτικών και αφορούν έναν 21χρονο και έναν 22χρονο με 0,7 γραμμάρια χασίς στην Καλαμάτα, έναν 33χρονο στον Αλμυρό με 2,7 γραμμάρια χασίς, δύο 17χρονες στην Καλαμάτα που κατείχαν από κοινού 4,1 γραμμάρια χασίς και έναν 25χρονο Ρομά στον Αγιο Κωνσταντίνο με 0,6 γραμμάρια ηρωίνη, που παράλληλα δεν είχε και ταυτότητα.

Για παραμέληση της εποπτείας τους συνελήφθησαν και οι δύο μητέρες των 17χρονων κοριτσιών, ηλικίας 56 και 57 ετών.

4 ανήλικοι Ρομά κρατούσαν τσίλιες και ένας πήγε να κλέψει

Πέντε νεαροί Ρομά συνελήφθησαν στη Μεσσήνη για απόπειρα κλοπής.

Πρόκειται για τέσσερις ανήλικους, τρεις 16χρονους και έναν 15χρονο που κρατούσαν τσίλιες στον περιβάλλοντα χώρο του ΚΕΠ του δήμου Μεσσήνης τα ξημερώματα της 4ης Σεπτεμβρίου ενώ ένας 18χρονος ομόφυλος του είχε παραβιάσει παράθυρο και ερευνούσε τον χώρο, δίχως όμως να προλάβει να αφαιρέσει κάτι.

Και οι πέντε Ρομά συνελήφθησαν επ’ αυτοφόρω, ενώ όπως αποδείχθηκε ο 16χρονος στερούνταν και δελτίου ταυτότητας.

Αλλες δύο συλλήψεις για κλοπή έγιναν στην Καλαμάτα.

Ζευγάρι έκλεψε χαλκοσωλήνες

Ζευγάρι Ρομά, ένας 45χρονος και μία 43χρονη εισήλθαν απογευματινές ώρες στις 2 Σεπτεμβρίου σε προαύλιο οικίας 45χρονου στην Καλαμάτα και έκλεψαν δύο χαλκοσωλήνες και έναν κουβά που περιείχε πλήθος μολυβιών αποχέτευσης.

Οι δύο δράστες ταυτοποιήθηκαν από βιντεοληπτικό υλικό και την επόμενη ημέρα συνελήφθησαν στην Καλαμάτα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ κατασχέθηκε και το όχημα τους.

Μία ακόμη σύλληψη για δύο κλοπές έγινε με δράστη έναν 54χρονο που στις 2 Σεπτεμβρίου εισήλθε σε επιχείρηση στην Καλαμάτα και αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ. Ο 49χρονος παθόντας κατήγγειλε την κλοπή και ύστερα από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού ο 54χρονος συνελήφθη στη Μεσσήνη.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση ο δράστης στις 1 Σεπτεμβρίου είχε κλέψει ένα μηχανάκι από έναν 53χρονο στην Καλαμάτα.

Το μηχανάκι βρέθηκε έξω από την οικία του δράστη και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Αλλες τρεις συλλήψεις έγιναν για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και αφορούν ληγμένες άδειες κυνηγετικών όπλων, ενώ συνελήφθησαν και τρεις αλλοδαποί που διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Εξιχνιάστηκε μία υπόθεση κλοπής και απάτης

Τέλος, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας εξιχνίασε μία περίπτωση κλοπής και απάτης μέσω υπολογιστή που έγινε στις 31 Ιουλίου.

Πρόκειται για έναν 25χρονο που βρήκε την τραπεζική κάρτα ενός 61χρονου στην Καλαμάτα και προέβη σε δύο συναλλαγές σε καταστήματα, αξίας 8,60 και 9,60 ευρώ.

Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 25χρονου για κλοπή και απάτη μέσω υπολογιστή.

Κ.Ηλ.