Βιωματική δράση στο Μουσείο Ελιάς

Πηγή έμπνευσης για τη δράση αποτελεί το ίδιο το δέντρο της ελιάς: βαθιά ριζωμένο, ανθεκτικό στις αντιξοότητες και στις καταιγίδες, ικανό να λυγίζει χωρίς να σπάει. Μέσα από περιήγηση σε επιλεγμένα εκθέματα του Μουσείου, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πώς η ελιά και το λάδι, πέρα από τα πολλαπλά αγαθά που προσφέρουν, χαρίζουν και φως, με πρακτική αλλά και βαθιά συμβολική σημασία. Με την καθοδήγηση της δρος Αλεξάνδρας Τράντα, επιστημονικής υπεύθυνης του Μουσείου, οι συμμετέχοντες θα προσεγγίσουν δημιουργικά τη θεματική της ψυχικής ανθεκτικότητας και της ευεξίας. Αντλώντας έμπνευση από την ελιά και αξιοποιώντας χρώματα και δημιουργικά υλικά, θα αποτυπώσουν σε χαρτί το προσωπικό τους «φως», δίνοντας μορφή σε σκέψεις, βιώματα και συναισθήματα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τις δικές τους πηγές δύναμης, αισιοδοξίας και εσωτερικής ισορροπίας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Επιθυμητή η κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 27310 89315 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ.-6 μ.μ.).