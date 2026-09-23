Σύλληψη 44χρονου στην Αρεόπολη για καλλιέργεια και διακίνηση χασίς

Αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης κατάσχεσαν πάνω από 81 κιλά χασίς σε αποθήκη του 44χρονου στον οικισμό Δρυάλια, που βρίσκεται κοντά στην Αρεόπολη, στην Ανατολική Μάνη.

Ο δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και άλλα αδικήματα, με το την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Σπάρτης να έχει την πληροφορία πως αποθηκεύει και διακινεί ποσότητες ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας.

Ετσι προχθές το πρωί οργανώθηκε επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος, της ΟΠΚΕ και ΟΠΔΙ Λακωνίας, του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, ενώ συνέδραμε και ο σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, μαζί με τον συνοδό του.

Κατασχέθηκαν πάνω από 80 κιλά

Ο 44χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι και σε αποθήκη, καθώς και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 81 κιλά και 567 γραμμάρια χασίς, τέσσερα δενδρύλλια ύψους έως 2,20 μέτρων, τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ, ως προερχόμενο από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Υπολογίζεται πως από την πώληση των ναρκωτικών τα παράνομα κέρδη για τον 44χρονο θα έφταναν τις 160.000 ευρώ.

Μικρό… οπλοστάσιο στο σπίτι του πατέρα του

Παράλληλα έγινε έρευνα και στο γειτονικό σπίτι του 75χρονου πατέρα του, ο οποίος δεν εμπλέκεται με την υπόθεση των ναρκωτικών, αλλά συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και για κλοπή.

Ο 75χρονος είχε ένα μικρό… οπλοστάσιο στο σπίτι του, μιας και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι ZASTAVA, με δύο γεμιστήρες, τρία κυνηγετικά όπλα που κατείχε παράνομα, ενώ για το ένα εξ’ αυτών είχε δηλωθεί η κλοπή του, δύο κάννες κυνηγετικών όπλων, 42 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και τέσσερα μαχαίρια.

Χθες πατέρας και γιος οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Γυθείου κατηγορούμενοι για διαφορετικά αδικήματα, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Κ.Ηλ.