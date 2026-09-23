Δύο πυροβολισμοί στο κέντρο της Καλαμάτας

Λίγο πριν τις 8 το πρωί ένας άνδρας περίπου 40 ετών πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, πιθανότατα με κυνηγετικό όπλο, στη συμβολή των οδών Αριστομένους και Ξενοφώντος.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, προς τις γραμμές του τρένου που χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ μια κοπέλα που εργάζεται σε κοντινό περίπτερο προσήλθε να καταθέσει στην Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο με το περιστατικό.

Από τους πυροβολισμούς δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, με την Αστυνομία να ερευνά το τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια είναι η ταυτότητα του άνδρα που πυροβόλησε.