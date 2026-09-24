Δύο συλλήψεις για νυχτερινό κυνήγι στον Αγιο Νίκωνα Μάνης

Δύο συλλήψεις για παράνομο νυχτερινό κυνήγι στην περιοχή του Αγίου Νίκωνα στη Δυτική Μάνη πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Ειδικότερα λίγο μετά τα μεσάνυχτα πραγματοποιήθηκε έλεγχος από έναν θηροφύλακα του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας και δύο ομοσπονδιακούς θηροφύλακες στην περιοχή του Αγίου Νίκωνα.

Οι θηροφύλακες εντόπισαν και ακινητοποίησαν αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 45 έως 55 ετών.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος εντοπίστηκε γεμάτο κυνηγετικό όπλο, καθώς και τρία φυσίγγια με σφαιρίδια και φορητός προβολέας.

Τα δύο άτομα δεν προέβαλαν αντίσταση κατά τη διάρκεια του ελέγχου και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καρδαμύλης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και η κατάσχεση του σχετικού εξοπλισμού και του οχήματος.

Ακόμη τους επιβλήθηκε πρόστιμο 1.700 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν το κυνηγετικό όπλο, τα φυσίγγια και ο προβολέας.

Μετά την εισαγγελική διαδικασία, οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι και παραπέμφθηκαν σε τακτική δικάσιμο.

Σε ανάρτησή του ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμάτας συγχαίρει τον θηροφύλακα του συλλόγου και τους δύο ομοσπονδιακούς θηροφύλακες για την άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική επέμβασή τους, επισημαίνοντας πως “Η Θηροφυλακή είναι παρούσα – Η παράνομη θήρα δεν έχει θέση στα βουνά της Μεσσηνίας”.