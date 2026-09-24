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Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026 19:21

Περιήγηση σε αρχαιολογικά κατάλοιπα της Εξω Μάνης

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Περιήγηση σε αρχαιολογικά κατάλοιπα της Εξω Μάνης

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Περιήγηση σε δύο αρχαιολογικά κατάλοιπα της Εξω Μάνης διοργανώνει η ομάδα «Ignota Morea» το ερχόμενο Σάββατο, με τη δρ. Αρχαιολογίας Σοφία Γερμανίδου.

Οπως τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα: "Προτού θαυμάσουμε ένα περίτεχνο αρχαιολογικό κατάλοιπο του παρελθόντος, χρήσιμο είναι να αναρωτηθούμε πως προέκυψε από ένα ακατέργαστο πέτρωμα που εξορύχθηκε, μεταφέρθηκε και σχηματοποιήθηκε, μετά από πολύ κόπο και πρωτόγονη τεχνολογία. Η περιήγησή μας σε ένα από τα παλαιότερα λατομεία της Μεσσηνίας στο Προάστιο, που αποτελεί το ίδιο ένα μνημείο φύσης και αρχαιολογίας, θα μας δώσει τη σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουμε, να θαυμάσουμε και πλέον να παρατηρούμε τις τεχνικές με τις οποίες αποχωρίζονταν οι λίθοι από το πέτρωμα, τα ίχνη των εργαλείων που χρησιμοποιούνταν, σημεία μέτρησης, κτίσματα που βρίσκονταν εντός λατομείων -όπως στην περίπτωση του Προαστίου- ένας θαλαμωτός μυκηναϊκός τάφος, κατάλοιπα του φυσικού κόσμου που άφησαν αποτύπωμα δια μέσου των αιώνων όπως απολιθώματα. Πέραν πια από μία αρχαιολογία των μνημείων, το ενδιαφέρον θα στραφεί σε μία ιστορία της τοπικής λατόμησης, του τοπίου εξόρυξης, και των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτή την αλυσίδα εργασιών, στη μακρά διάρκεια".

Η αναχώρηση από την Καλαμάτα θα γίνει στις 5 μ.μ., ενώ η περιήγηση θα ξεκινήσει στις 6 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6970347650.

Κατηγορία Τουρισμός
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