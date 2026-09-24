Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: “Ο όρος νέα θέση εργασίας έχει καταντήσει ανέκδοτο”

Επισημαίνει πως “στην περιοχή μας, μια περιφέρεια με έντονο εποχικό χαρακτήρα που βασίζεται παραδοσιακά στον τουρισμό, την εστίαση και το εμπόριο, ο όρος νέα θέση εργασίας έχει καταντήσει ανέκδοτο. Οι εργαζόμενοι της διπλανής πόρτας καλούνται να επιβιώσουν με μισθούς των 400 και 500 ευρώ, αντιμετωπίζοντας καθημερινά τη συνεχόμενη ακρίβεια σε προϊόντα, στέγαση και ενέργεια”.

Σε ανακοίνωσή της, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Αντώνης Τσώνης και ο γ.γ. Παναγιώτης Μουλάς, η διοίκηση του Ε.Κ. Καλαμάτας αναφέρει:

“Τα επίσημα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ παρουσιάζουν μια οικονομία που, σύμφωνα με τους δείκτες, κινείται με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, καταγράφοντας ιστορικά ρεκόρ στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μείωση της ανεργίας και κατακόρυφη αύξηση των δηλωμένων υπερωριών. Όμως, πίσω από τους ψυχρούς αριθμούς και τους δείκτες των παρουσιάσεων κρύβεται μια εντελώς διαφορετική, σκληρή πραγματικότητα, η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι μέσα από την πίεση, την εντατικοποίηση της εργασίας, τις αυξημένες απαιτήσεις.

Ως Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας, ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με την αλήθεια που οι στατιστικές επιμελώς αποσιωπούν: η δήθεν ανάπτυξη στηρίζεται στις πλάτες εργαζομένων που φτωχοποιούνται, υποαπασχολούνται και εξαντλούνται βιοποριστικά. Στην περιοχή μας, μια περιφέρεια με έντονο εποχικό χαρακτήρα που βασίζεται παραδοσιακά στον τουρισμό, την εστίαση και το εμπόριο, ο όρος νέα θέση εργασίας έχει καταντήσει ανέκδοτο. Η πλειονότητα των προσλήψεων αφορά θέσεις μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας ή συμβάσεις ορισμένου χρόνου με ημερομηνία λήξης. Οι εργαζόμενοι της διπλανής πόρτας καλούνται να επιβιώσουν με μισθούς των 400 και 500 ευρώ, αντιμετωπίζοντας καθημερινά τη συνεχόμενη ακρίβεια σε προϊόντα, στέγαση και ενέργεια. Η υποαπασχόληση δεν είναι επιλογή, αλλά αποτελεί μια έμμεση μορφή ανεργίας και εργασιακής ομηρείας. Πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος ή μια οικογένεια να σχεδιάσει το μέλλον της, όταν το εισόδημά της δεν καλύπτει ούτε τα βασικά; Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη καταγραφή-ρεκόρ των δηλωμένων υπερωριών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, που αποδίδεται στην επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, δεν αποτελεί λόγο πανηγυρισμού. Αντίθετα, αποδεικνύει ότι οι ρυθμοί εργασίας έχουν γίνει εξοντωτικοί. Στην πράξη, η εντατικοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο, αλλά αμείβονται λιγότερο σε σχέση με το πραγματικό κόστος ζωής. Η παραβατικότητα και οι γκρίζες ζώνες στην αγορά εργασίας παραμένουν, καθώς η υποδηλωμένη εργασία, δηλαδή το να δουλεύει κανείς οκτάωρο, αλλά να ασφαλίζεται για τετράωρο, συνεχίζει να στερεί ένσημα, δικαιώματα και εισόδημα από τους εργαζόμενους.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας ξεκαθαρίζει ότι δεν θα γίνει συνένοχο στην ωραιοποίηση της κατάστασης. Απέναντι στους δείκτες που ευημερούν, προτάσσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων του μόχθου”.

Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου δηλώνει ότι “διεκδικούμε: “Συλλογικές Συμβάσεις για κάθε κλάδο. Ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς που να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος διαβίωσης. Θεσμοθέτηση της 37,5ωρης εβδομαδιαίας εργασίας χωρίς καμία μείωση αποδοχών. Στελέχωση της Επιθεώρηση Εργασίας και αυστηροποίηση των ελέγχων, για την πάταξη της υποδηλωμένης και απλήρωτης εργασίας”.

Και καταλήγει: “Η ανάπτυξη της περιοχής μας πρέπει να έχει ανθρώπινο πρόσωπο”.