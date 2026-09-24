1,76 εκ. ευρώ για οδικές παρεμβάσεις στον Ταΰγετο

Δύο χρηματοδοτήσεις, συνολικού ύψους 1,76 εκατ. ευρώ, για παρεμβάσεις στην 82η Εθνική Οδό Σπάρτης – Καλαμάτας στον Ταΰγετο περιλαμβάνονται στο πακέτο έργων που απασχόλησε την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου στη συνεδρίαση χθες Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Η πρώτη, ύψους 406.428,56 ευρώ, αφορά τη συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Σπάρτης – Καλαμάτας, Β΄ φάση», ενώ η δεύτερη, προϋπολογισμού 1.355.000 ευρώ, αφορά νέο έργο για την αποκατάσταση κατολισθήσεων στον οδικό άξονα. Πρόκειται για δύο διαφορετικές παρεμβάσεις στον ίδιο οδικό άξονα. Η μία, ύψους 406.428,56 ευρώ, συμπληρώνει ήδη εκτελούμενο έργο, ενώ η δεύτερη, ύψους 1,355 εκατ. ευρώ, αποτελεί νέο έργο αποκατάστασης κατολισθήσεων. Συνολικά οι δύο χρηματοδοτήσεις ανέρχονται σε 1.761.428,56 ευρώ.

Το έργο «Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Σπάρτης – Καλαμάτας, Β΄ φάση» είχε αρχικό προϋπολογισμό 850.000 ευρώ και αφορά, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση καθίζησης του οδοστρώματος περίπου στη Χ.Θ. 25+000 και κατολίσθησης πρανούς στη θέση «Κούπιτσα». Η αρχική σύμβαση ανέρχεται σε περίπου 554.700 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες με προεντεταμένα αγκύρια, κατασκευή αντίβαρου ποδός με οπλισμένο επίχωμα και συρματοκιβώτια, καθώς και αποστραγγιστικές παρεμβάσεις. Έγιναν επίσης προσωρινές εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και ασφάλισης για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας.

Τα δεδομένα στην περιοχή μεταβλήθηκαν μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου 2026, καθώς εκδηλώθηκαν νέα προβλήματα στο ήδη επιβαρυμένο τμήμα. Για την αντιμετώπισή τους απαιτήθηκε αναθεώρηση της γεωτεχνικής μελέτης και πρόσθετες εργασίες, οι οποίες οδηγούν στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται χρηματοδότηση 406.428,56 ευρώ.

Ξεχωριστή παρέμβαση αποτελεί το νέο έργο «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 82η Εθνική Οδό Σπάρτης – Καλαμάτας από Χ.Θ. 25+000 έως Χ.Θ. 39+600», προϋπολογισμού 1.355.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκλήθηκαν στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου 2026. Προβλέπονται παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και προβλημάτων στα πρανή κατά μήκος του συγκεκριμένου τμήματος της εθνικής οδού.