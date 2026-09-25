Δήμος Οιχαλίας: Σε εργολάβο η αποκομιδή στερεών αστικών αποβλήτων

Την σκοπιμότητα εκτέλεσης από ανάδοχο της εργασίας “Διαχείριση και αποκομιδή στερεών αστικών αποβλήτων Δήμου Οιχαλίας (2026) μη επιτρεπτών αποδεκτών αποβλήτων στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Καλλιρρόης”, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή.

Στην εισήγηση αναφερόταν: “Ο Δήμος Οιχαλίας έχει προβεί στην σύνταξη μελέτης που αφορά την εργασία «Μεταφορά μη επιτρεπτών αποβλήτων στη ΜΕΑ (Καλλιρρόης) Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 9.920 ευώ με το ΦΠΑ 24%.Το ποσό αυτό θα προέρχεται από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας. Ο Δήμος Οιχαλίας διαχειρίζεται καθημερινά μεγάλο αριθμό μεταχειρισμένων στρωμάτων, μικροεπίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, φυτικών υπολειμμάτων από καθαρισμούς οικοπέδων κλαδέματα δέντρων κλπ., τα οποία εγκαταλείπονται στους δημοτικούς δρόμους από τους δημότες λόγω ανακαινίσεων, οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση και δεν γίνονται δεκτά από την ΜΕΑ (Καλλιρρόης) Μεσσηνίας. Κατά συνέπεια για την αποφυγή συσσώρευσης ογκωδών αποβλήτων και την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας θα πρέπει τα εγκαταλελειμμένα να μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για επεξεργασία.

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι φορείς οι οποίοι εγκρίνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) εποπτεύονται από το ΥΠΕΝ και αναλαμβάνουν την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και την εν γένει αξιοποίηση και διάθεση ογκωδών αποβλήτων και λοιπών υλικών.

Η εν λόγω εργασία, λόγω και του μεγάλου όγκου ογκωδών, δεν δύναται να υλοποιηθεί από την Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας, διότι δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό μηχανημάτων ούτε επαρκή αριθμό εργατών για τις ανάγκες των συνεργείων αποκομιδής ογκωδών στερεών αστικών αντικειμένων.

Οι εργάτες καθαριότητας του Δήμου απασχολούνται στο σύνολό τους στην καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων, το άδειασμα των μικρών καλαθιών απορριμμάτων από πλατείες και δημόσιους χώρους, την κοπή χόρτων από κοινόχρηστους χώρους, άσπρισμα πεζοδρομίων κατά τις εθνικές εορτές και δεν υπάρχει δυνατότητα αποδέσμευσης τους για την παραπάνω εργασία.

Επιπλέον, ο Δήμος αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού σε χειριστές μηχανημάτων (τρεις μόνιμοι, ένας εκ των οποίων μόνιμα στην υπηρεσία ύδρευσης) και σε οδηγούς, που απαιτούνται για την

καλύψει των δρομολογίων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Το 2024 συνταξιοδοτήθηκαν δύο μόνιμοι οδηγοί. Επιπλέον, τα φορτηγά και τα μηχανήματα έργου λόγω του βεβαρημένου προγραμματισμού τους, έχει ως αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η έγκαιρη αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων”.