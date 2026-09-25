Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόσκληση συμμετοχής στο Greek Tourism Workshop στο Ρότερνταμ

Πρόσκληση συμμετοχής στο Greek Tourism Workshop, που πραγματοποιείται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας στις 29 Οκτωβρίου 2026, απευθύνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του Visit Peloponnese σε δήμους, τουριστικούς φορείς, ενώσεις, συλλόγους και οργανισμούς.

Η διοργάνωση της Tourism Media & Events περιλαμβάνει προγραμματισμένες επαγγελματικές συναντήσεις με εκπροσώπους της ολλανδικής τουριστικής αγοράς, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και την ενίσχυση της παρουσίας της Πελοποννήσου στην αγορά Benelux.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η Ολλανδία αντιπροσωπεύει το 8,3% των διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο Καλαμάτας κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2025, με περίπου 13.900 επιβάτες. Κατατάσσεται έτσι στην τρίτη θέση, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει θετική εικόνα και στα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία του 2026, χωρίς να παραθέτει συγκεκριμένα μεγέθη.

Η αεροπορική πρόσβαση εξυπηρετείται από την απευθείας σύνδεση Άμστερνταμ–Καλαμάτα της Transavia, καθώς και από τις συνδέσεις μέσω του αεροδρομίου Αθηνών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για όσους δηλώσουν συμμετοχή μέσω του Visit Peloponnese έχει εξασφαλιστεί έκπτωση 50%. Το τελικό κόστος διαμορφώνεται στα 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ και καταβάλλεται απευθείας στη διοργανώτρια εταιρεία, η οποία εκδίδει και το σχετικό παραστατικό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας Connect του Visit Peloponnese. Μετά την υποβολή, η ομάδα του Visit Peloponnese επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους για τις λεπτομέρειες και τον συντονισμό της συμμετοχής.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας επισημαίνει ότι η Ολλανδία αποτελεί ήδη μία από τις σημαντικότερες αγορές για την Πελοπόννησο και καλεί τους φορείς και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη διοργάνωση, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες τους απευθείας στους επαγγελματίες της ολλανδικής τουριστικής αγοράς.