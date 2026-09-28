Καλαμάτα: Προσωρινά κρατούμενος ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του

Η απολογία του κατηγορούμενου διήρκεσε κάτι λιγότερο από δύο ώρες, με τις δικαστικές Αρχές να αποφασίζουν την προσωρινή του κράτηση και τη μεταγωγή του σε φυλακές έως ότου διεξαχθεί η δίκη.

Ο 38χρονος κατά την απολογία του υποστήριξε πως δεν είχε να σκοτώσει τη 25χρονη, αλλά να την εκφοβίσει και δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του.

Ακόμη υποστήριξε πως ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν έκανε αυτή την πράξη, επαναλαμβάνοντας πως δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να της κάνει κακό.

Ο 38χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ενδοοικογενειακής απειλής, της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Κ.Ηλ.

(αναλυτικό ρεπορτάζ στο αυριανό φύλλο της "Ελευθερίας")