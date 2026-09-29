Ληστεία σε διαμέρισμα στην Καλαμάτα: 73χρονη προσπάθησε να σταματήσει κουκουλοφόρο



Ηταν λίγο μετά τις 10.30 το πρωί της Δευτέρας όταν η 73χρονη επέστρεφε στο σπίτι της, που βρίσκεται σε πολυκατοικία στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν διαπίστωσε πως στο διπλανό διαμέρισμα της κόρης της στον ίδιο όροφο γίνεται ληστεία, με έναν άγνωστο άνδρα που φορούσε κουκούλα να βρίσκεται μέσα στο σπίτι!

Η 73χρονη άρχιζε να καλεί σε βοήθεια και προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη, ο οποίος με έναν χαρτοκόπτη την τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια και τράπηκε σε φυγή, έχοντας βουτήξει ένα πορτοφόλι της κόρης της που περιείχε 2.000 ευρώ.

Η 73χρονη ειδοποίησε την Αστυνομία, με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο για καταθέσεις και έρευνα στο χώρο, μέσω και βιντεοληπτικού υλικού.

Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας βρίσκονται σε εξέλιξη για την εξιχνίαση της ληστείας, με τον δράστη ο οποίος ήταν νεαρός σε ηλικία να αναζητείται.



Κ.Ηλ.