Προτάσεις χρηματοδότησης των Κέντρων Υγείας Μεσσήνης και Αγ. Νικολάου

Οι δύο προτάσεις υποβάλλονται στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών του Τομέα της Υγείας (υποδομές Α' βάθμιας Υγείας)».

Κατά τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής δεν έγινε αναλυτική συζήτηση για τις δύο προτάσεις, ούτε αναφέρθηκαν το ύψος της χρηματοδότησης και οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προβλέπονται στα δύο Κέντρα Υγείας. Οι αποφάσεις αφορούν στο παρόν στάδιο την υποβολή των προτάσεων για χρηματοδότηση και όχι την ένταξη ή την έναρξη των έργων.