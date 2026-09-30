Στη Μεσσηνία στελέχη της δανέζικης FDM Travel

Το ταξίδι διοργάνωσαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Σκανδιναβίας. Τα στελέχη της FDM Travel γνώρισαν προορισμούς, καταλύματα και τουριστικές εμπειρίες, προκειμένου να αξιολογήσουν τη δυνατότητα ένταξής τους σε μελλοντικά ταξιδιωτικά προγράμματα για τη δανέζικη αγορά.

Η διαδρομή συνέδεσε Λουτράκι, Ναύπλιο, Μυκήνες, Άργος, Γύθειο, Μάνη, Καλαμάτα, Πύλο και Μεσσήνη και σχεδιάστηκε ώστε η Πελοπόννησος να παρουσιαστεί ως ενιαίος προορισμός για οδικά ταξίδια. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν πολιτιστικές και γαστρονομικές εμπειρίες, επισκέψεις σε επιχειρήσεις και επαφές με επαγγελματίες του τουρισμού.

Η FDM Travel δραστηριοποιείται για περισσότερα από 50 χρόνια στη δανέζικη ταξιδιωτική αγορά και ειδικεύεται στα self-drive ταξίδια και τα road trips. Διαθέτει έξι ταξιδιωτικά γραφεία στη Δανία και 55 στελέχη και αποτελεί ανεξάρτητη εμπορική μονάδα της Federation of Danish Motorists (FDM).

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας επισήμανε ότι η συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει ενδιαφέρον για την Πελοπόννησο, λόγω της δυνατότητας σύνδεσης διαφορετικών προορισμών και εμπειριών σε σχετικά μικρές αποστάσεις. Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι επαγγελματίες που σχεδιάζουν και πωλούν ταξίδια να γνωρίζουν από κοντά την περιοχή και τις επιχειρήσεις της, ώστε πελοποννησιακοί προορισμοί και εμπειρίες να εντάσσονται στα προγράμματά τους.

Στη Μεσσηνία, στην υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν οι Δήμοι Καλαμάτας και Μεσσήνης, ενώ στην αποστολή συμμετείχαν επιχειρήσεις φιλοξενίας, εστίασης και τουριστικών δραστηριοτήτων από διαφορετικές περιοχές της Πελοποννήσου.