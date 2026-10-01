Με τρεις καθαρισμούς ακτών στη Γιάλοβα, τη Βοϊδοκοιλιά και τη Χρυσή Ακτή (Διβάρι) συνεχίζεται τον Οκτώβριο το πρόγραμμα «Καθαρή Μεσσηνία», ενώ το φθινόπωρο προγραμματίζονται παράλληλα εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές με αντικείμενο τα μικροπλαστικά, τη θάλασσα και την κλιματική αλλαγή.

Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και της Costa Navarino και ο νέος κύκλος ξεκινά από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου - Νέστορος, περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς και το εθελοντικό κίνημα Save Your Hood.

Οι καθαρισμοί θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 11 π.μ. στην παραλία της Γιάλοβας, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 11 π.μ. στη Βοϊδοκοιλιά και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 11 π.μ. στη Χρυσή Ακτή (Διβάρι).

Στο πρόγραμμα εντάσσεται επίσης το MicroplaSTEAM της SciCo, που αφορά την πρόληψη του προβλήματος των μικροπλαστικών και απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου. Τη σχολική χρονιά 2026-2027 θα συμμετάσχουν πέντε σχολεία της Μεσσηνίας, ενώ προβλέπονται έρευνα πεδίου σε αμμώδη παραλία, συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα ακολουθήσει το Blue LIFE Messinia, σε συνεργασία με τη HELMEPA. Περιλαμβάνει επισκέψεις σε σχολεία όλων των βαθμίδων και δράσεις για τη θαλάσσια ρύπανση, την κλιματική αλλαγή και την προστασία της θάλασσας. Η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με ανοιχτό καθαρισμό παραλίας στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στις προηγούμενες δράσεις του «Καθαρή Μεσσηνία» μέσα στο 2026 συμμετείχαν 50 εθελοντές, συλλέχθηκαν περισσότερα από 10.000 λίτρα απορριμμάτων και 3.000 κιλά εγκαταλελειμμένων αλιευτικών διχτυών, ενώ απομακρύνθηκαν 18 εγκαταλελειμμένα κλουβιά από ανενεργή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας.