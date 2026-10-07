Νέα απάτη σε SMS για πρόστιμο από τροχαία παράβαση

Οπως ενημερώνει η Αστυνομία, οι απατεώνες στέλνουν SMS για δήθεν τροχαία παράβαση/πρόστιμο, κάνοντάς το να φαίνεται ως αυθεντικό, προερχόμενο από το gov.gr.

Αναφέρουν μάλιστα ότι για να αποφευχθούν επιπλέον χρεώσεις και πιθανές κυρώσεις, πρέπει το δήθεν πρόστιμο να πληρωθεί εντός συγκεκριμένης ημερομηνίας. Συνήθως δίνεται περιθώριο μιας ημέρας για να πληρωθεί το… πρόστιμο. Ακόμη το απατηλό μήνυμα αναφέρει πως σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους 150 ευρώ.

Το link που στέλνουν οι απατεώνες οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα που ζητά Πινακίδα Κυκλοφορίας και στοιχεία τραπεζικής κάρτας. Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή και επισημαίνει “μην πατάτε links σε SMS, το gov.gr δεν θα σας στείλει ΠΟΤΕ σύνδεσμο! Μπαίνετε μόνοι σας μόνο στο επίσημο gov.gr για οποιονδήποτε έλεγχο ή πληρωμή”.