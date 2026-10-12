Καμένο στα Φιλιατρά βρέθηκε το αγροτικό της απόπειρας κλοπής ΑΤΜ στον Μάραθο

Το αγροτικό αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή των Γαργαλιάνων και χθες Κυριακή βρέθηκε καμένο σε αγροτική περιοχή στα Αρμακάδια Φιλιατρών.

Να θυμίσουμε πως έξι δράστες στις 2.30 τα ξημερώματα της Παρασκευής πήγαν με το αγροτικό σε κεντρικό σημείο στον Μάραθο, όπου έξω από σούπερ μάρκετ υπάρχει μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων.

Οι δράστες προσπάθησαν με συρματόσκοινο να αποκολλήσουν το κουβούκλιο του ΑΤΜ, αλλά χτύπησε ο συναγερμός και τους αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή δίχως να αφαιρέσουν χρήματα.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α.Τ. Γαργαλιάνων, συλλέγοντας στοιχεία και από το καμμένο αυτοκίνητο προκειμένου να φτάσει στην ταυτότητα των έξι δραστών.

Φωτό: gargalianoionline.gr