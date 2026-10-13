10 κλήσεις για κράνος σε οδηγούς στη Μεσσηνία

Μικρός ήταν για μία ακόμη εβδομάδα ο αριθμός των κλήσεων σε οδηγούς μηχανών που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος στους δρόμους της Μεσσηνίας.

Ειδικότερα την περασμένη εβδομάδα, από 5 έως 11 Οκτωβρίου, έγιναν 451 έλεγχοι στο πλαίσιο της εκστρατείας «μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» και βεβαιώθηκαν 10 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν 1.060 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων και βεβαιώθηκαν 28 παραβάσεις. Οι 25 ήταν σε οδηγούς δίκυκλων, μία σε συνεπιβάτη και δύο σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Εκτός από τη Μεσσηνία οι παραβάσεις στους άλλους νομούς της Περιφέρειας είχαν ως εξής: Αργολίδα 3, Αρκαδία 3, Κορινθία 7 και Λακωνία 4.

Κ.Ηλ.