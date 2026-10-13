Οδηγίες για προστασία από τηλεφωνικές απάτες σε ενημερωτική εκδήλωση στα Φιλιατρά

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Τριφυλίας όπου συμμετέχουν η Κοινωνική Υπηρεσία, το ΚΑΠΗ, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και το Κέντρο Κοινότητας, με την υποστήριξη του Αστυνομικού Τμήματος Γαργαλιάνων.

Ομιλητής ήταν ο Αθανάσιος Φωτόπουλος Ανθυπαστυνόμος και υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το κοινό εκ μέρους του Δήμου καλωσόρισε ο αντιδήμαρχος Νίκος Φρούσος που επέστησε την προσοχή σε όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τέτοιου είδους απόπειρες απάτης. Την συζήτηση συντόνισε η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Φωτεινή Στυλιανού.

Από την πλευρά του ο κ. Φωτόπουλος αναφέρθηκε στην έξαρση που έχουν οι απάτες αυτού του τύπου με θύματα κυρίως ηλικιωμένους που καταφέρνουν να τους ξεγελούν και να αρπάζουν χρήματα. Επισήμανε ότι θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα αυτών που τους καλούν, να μην αφήνουν άγνωστους να μπαίνουν στο σπίτι τους, να μη δίνουν σε καμία περίπτωση χρήματα και κοσμήματα ούτε και να μπαίνουν σε οχήματα αγνώστων. Ακόμη να μην αποκαλύπτουν προσωπικά τους στοιχεία και κωδικούς. Ενώ αν έρθουν σε επαφή με τους απατεώνες να προσπαθούν να συγκρατήσουν τα χαρακτηριστικά τους αλλά και στοιχεία των αυτοκινήτων τους. Επίσης σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνουν την αστυνομία, ακόμη και αν είναι απόπειρα απάτης.

Τόνισε ακόμη ότι η αστυνομία αλλά και δημόσιες υπηρεσίες ποτέ δεν θα ζητήσουν χρήματα, ούτε θα στείλουν υπαλλήλους για να τα πάρουν, ούτε θα μπουν στο σπίτι τους. Όσον αφορά τις συνηθισμένες απάτες, αυτές είναι είτε να παριστάνουν το λογιστή, είτε να παρουσιάζουν κάποιο πρόσχημα για εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα, είτε διαρροή ρεύματος ή ραδιενέρεγειας.

Να σημειωθεί ότι ανάλογη ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στην Μπρίσκειο Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων.

Κ.Μπ.