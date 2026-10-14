Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πύλο για τα Ναυαρίνεια

Σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση από τις 7 το πρωί έως το τέλος των εκδηλώσεων στις εξής οδούς:

- Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

- Ε.Ο. Πύργου – Μεθώνης, από την οδό Θ. Κολοκοτρώνη έως την κεντρική πλατεία Τριών Ναυάρχων.

- Ε.Ο. Πύργου – Μεθώνης, πέριξ της κεντρικής πλατείας Τριών Ναυάρχων.

- Παπαφλέσσα, από την κεντρική πλατεία Τριών Ναυάρχων έως την οδό Γρηγ. Επισκόπου Μεθώνης.

- Γρηγ. Επισκόπου Μεθώνης, από οδό Παπαφλέσσα έως τον Ι.Ν. Παναγίας Μυρτιδιώτισσας.

Ακόμη θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 10.30 το πρωί έως το τέλος των εκδηλώσεων στις εξής οδούς:

- Παπαφλέσσα, από την κεντρική πλατεία Τριών Ναυάρχων έως την οδό Ασσανού, καθώς και στις κάθετες οδούς με κατεύθυνση προς την οδό Παπαφλέσσα.

- Γρηγ. Επισκόπου Μεθώνης, από οδό Παπαφλέσσα έως τον Ι.Ν. Παναγίας Μυρτιδιώτισσας και στις κάθετες οδούς με κατεύθυνση την οδό Γρηγ. Επισκόπου Μεθώνης.

- Οικονομίδη, από την κεντρική πλατεία Τριών Ναυάρχων έως οδό Σαχτούρη.

- Νηλέως.

-Το δυτικό τμήμα της Ε.Ο. Πύλου – Μεθώνης, εντός του Δ.Δ. Πύλου, το οποίο οριοθετείτε από τις συμβολές της στο βόρειο τμήμα και στο νότιο, αντίστοιχα, με στην οδό Κολοκοτρώνη.

- Η κυκλοφορία στις δημοτικές οδούς οι οποίες συμβάλουν ή διασταυρώνονται με το τμήμα της Ε.Ο. Πύργου – Μεθώνης, δυτικά της οδού Κολοκοτρώνη, καθ’ όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων θα διεξάγεται με ρυθμιστές τροχονόμους.

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση από τις 7 μ.μ. έως το τέλος των εκδηλώσεων στις εξής οδούς:

- Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

- Ε.Ο. Πύργου – Μεθώνης, από την οδό Θ. Κολοκοτρώνη έως την κεντρική πλατεία Τριών Ναυάρχων.

- Ε.Ο. Πύργου – Μεθώνης, πέριξ της κεντρικής πλατείας Τριών Ναυάρχων.

Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων από την 7.30 μ.μ. έως το τέλος των εκδηλώσεων στις εξής οδούς:

- Οικονομίδη, από την κεντρική πλατεία Τριών Ναυάρχων έως οδό Σαχτούρη.

- Νηλέως.

-Το δυτικό τμήμα της Ε.Ο. Πύλου – Μεθώνης, εντός του Δ.Δ. Πύλου, το οποίο οριοθετείται από τις συμβολές της στο βόρειο τμήμα και στο νότιο, αντίστοιχα, με στην οδό Κολοκοτρώνη.

- Η κυκλοφορία στις δημοτικές οδούς οι οποίες συμβάλουν ή διασταυρώνονται με το τμήμα της Ε.Ο. Πύργου – Μεθώνης, δυτικά της οδού Κολοκοτρώνη, καθ’ όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων θα διεξάγεται με ρυθμιστές τροχονόμους.

“Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς και σύμφωνα με τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων”, καταλήγει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.