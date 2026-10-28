Στον Ανακριτή η 42χρονη για την απόπειρα ληστείας σε περίπτερο

Ενώπιον του Ανακριτή Καλαμάτας θα βρεθεί την Πέμπτη η 42χρονη που τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας αποπειράθηκε με τη χρήση αεροβόλου να ληστέψει περίπτερο στην Καλαμάτα.

Η δράστιδα που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών, πήγε τη Δευτέρα στον Εισαγγελέα Καλαμάτας και μέχρι τη σημερινή της απολογία στον Ανακριτή κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Η 42χρονη απείλησε με αεροβόλο όπλο τύπου ρέπλικα τον 65χρονο υπάλληλο του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Κρήτης και Φιλελλήνων λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ζητώντας τις εισπράξεις.

Μάλιστα τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο, προτού αστυνομικοί που είχαν ειδοποιηθεί, την ακινητοποιήσουν και την συλλάβουν.