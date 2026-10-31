Σύλληψη 54χρονου για διακίνηση χασίς στην Καλαμάτα

Στη σύλληψη ενός 54χρονου που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε τοξικομανείς στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας προχώρησαν προχθές οι αστυνομικές Αρχές.

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας είχε πληροφορίες εδώ και δύο μήνες για τον 54χρονο, πως διακινούσε χασίς στην Καλαμάτα και τα γύρω χωριά.

Ετσι προχθές το πρωί αστυνομικοί από το εν λόγω Τμήμα τον συνέλαβαν για για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του.

Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 282 γραμμάρια χασίς σε πολλές συσκευασίες, μία ζυγαριά ακριβείας, τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις όπου έγραφε τους… πελάτες και τις ποσότητες ναρκωτικών που τους έδινε, το χρηματικό ποσό των 7.800 που εκτιμάται πως προερχόταν από την πώληση ναρκωτικών και το κινητό του τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Ο 54χρονος πωλούσε προς 10 ευρώ το γραμμάριο το χασίς, κανονίζοντας ραντεβού με τους τοξικομανείς.

Ο συλληφθείς που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών πλημμεληματικού χαρακτήρα θα οδηγηθεί στις εισαγγελικές Αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Κ.Ηλ.