Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αργολίδα – Δύο συλλήψεις στη Μεσσνία

Δύο εγκληματικές οργανώσεις και μία εγκληματική συμμορία εξαρθρώθηκε που διέπρατταν συστηματικά απάτες και κλοπές σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 10 βασικά μέλη τους από 21 έως 39 ετών και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη 9 μελών, ενώ δύο από τις συλλήψεις έγιναν σε περιοχές της Μεσσηνίας και ειδικότερα σε Φιλιατρά και Αριοχώρι.

Η εξάρθρωση έγινε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου που εξιχνίασε 39 περιπτώσεις απατών, κλοπών και αποπειρών αυτών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους, ενώ από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος, που ξεπερνά τις 700.000 ευρώ.

Οι ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις έγιναν προχθές το πρωί σε Αργολίδα, Μεσσηνία και Αττική από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσής Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων Αργολίδας, της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Άργους –Μυκηνών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, και των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Κορινθίας και Μεσσηνίας.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, οι κατηγορούμενοι από τον περασμένο Μάρτιο έως και τον Οκτώβριο, είχαν συγκροτήσει δύο διακριτές μεταξύ τους εγκληματικές οργανώσεις και μία εγκληματική συμμορία με πεδίο δράσης σε Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία και άλλων περιοχών της χώρας.

Απάτες με τη μέθοδο των λογιστών ή του ΔΕΔΔΗΕ

Ως προς τον τρόπο δράσης τους οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία και καταμερισμό ρόλων, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με υποψήφια θύματα, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ, λέγοντας κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα το… παραμύθι πως υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πρέπει να βγάλουν εκτός σπιτιού χρήματα και χρυσαφικά. Σε άλλες περιπτώσεις παρίσταναν τους λογιστές, αναφέροντας στα θύματα τους πως έχουν φορολογικές υποχρεώσεις και πως θα τους επιβληθεί πρόστιμο, αν δεν τους καταβάλουν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά.

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση, με τηλεφωνικό κέντρο που δραστηριοποιούταν στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, έδρασε από 30 Μαΐου έως 16 Οκτωβρίου και ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 10 ατόμων, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 5 εξ’ αυτών και οι οποίοι διέπραξαν τουλάχιστον 25 απάτες, αποκομίζοντας 482.766 ευρώ.

Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση περιλαμβάνονται και οι δύο συλλήψεις που έγιναν σε Φιλιατρά και Αριοχώρι, ενός 33χρονου και ενός 25χρονου και οι δύο Ρομά από αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας και της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας. Η βάση της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης ήταν στην περιοχή της Νέας Κίου και έδρασε από 22 Μαρτίου έως 8 Οκτωβρίου.

Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 6 Ρομά και δύο αλλοδαπών, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 5 εξ’ αυτών και οι οποίοι διέπραξαν τουλάχιστον 11 απάτες, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να ανέρχεται σε 210.150 ευρώ.

Η τρίτη εγκληματική συμμορία, με… έδρα το Ζεφύρι Αττικής, είχε αναπτύξει δράση από τις 19 έως τις 26 Αυγούστου και εμπλέκεται σε τουλάχιστον 3 αξιόποινες πράξεις, με τη λεία να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν τρεις Ρομά, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι δύο.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έγιναν έρευνες σε σπίτια και αυτοκίνητά τους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 39 κινητά τηλέφωνα, 33 τηλεφωνικές συνδέσεις, ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας μη λειτουργικών οχημάτων, πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών αντικειμένων και 9 οχήματα, ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις εισαγγελικές Αρχές ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, καθώς και την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.

Κ.Ηλ.