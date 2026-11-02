Απάτη από δήθεν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ στην Καλαμάτα - Πήραν χρυσαφικά αξίας 25.000 ευρώ από 72χρονη

Θύμα απάτης έπεσε ανήμερα την 28η Οκτωβρίου μια 72χρονη στην Καλαμάτα, με επιτήδειους να την ξεγελούν και να της αφαιρούν χρυσαφικά μεγάλης αξίας.

Δράστες είναι μια 23χρονη Ρομά που συνελήφθη την επόμενη ημέρα από την Αστυνομία στον Αγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών και άγνωστοι συνεργοί της, που παραμένουν ασύλληπτοι.

Η 23χρονη τηλεφώνησε στην 72χρονη, λέγοντας της πως είναι υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και πως υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πρέπει να βγάλει ότι χρυσαφικά έχει έξω από την οικία της.

Η 72χρονη πείστηκε από το… παραμύθι που της είπε η νεαρή Ρομά και έβγαλε μια σακούλα με χρυσαφικά αξίας 25.000 ευρώ έξω από το σπίτι της.

Αμεσα η ίδια μαζί με συνεργούς της Ρομά πήγαν στο σημείο, πήραν τη σακούλα με τα χρυσαφικά και εξαφανίστηκαν.

Συνελήφθη 23χρονη Ρομά, αναζητούνται οι συνεργοί της

Η 72χρονη κατήγγειλε στην Αστυνομία το περιστατικό απάτης και μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας έφτασαν στα ίχνη της στον Αγιο Κωνσταντίνο και την συνέλαβαν.

Στην κατοχή της βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ που κατασχέθηκε, ως προερχόμενο από την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της στον Αγιο Κωνσταντίνο, αλλά δεν βρέθηκαν τα κλοπιμαία.

Τέλος, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που είχαν μεταβεί οι δράστες στο σπίτι της άτυχης 72χρονης.

Κ.Ηλ.