Εγκλημα στη Μάνη: Απολογείται σήμερα ο 53χρονος αδελφοκτόνος

Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προχθές το μεσημέρι ο 53χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 57χρονο αδελφό του στο Ελαιοχώρι της Ανατολικής Μάνης, ενώ μάζευαν ελιές σε ένα χωράφι μαζί με τις δύο αδερφές τους.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία 48 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του και θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λακωνίας με έδρα το Γύθειο σήμερα στις 12 το μεσημέρι.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία.

Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση που θα έχει, εξετάζοντας τα στοιχεία της δικογραφίας και όσα θα υποστηρίξει ο ίδιος.

Η αδελφοκτονία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτική περιοχή στο Ελαιοχώρι, κοντά στο Οίτυλο της Ανατολικής Μάνης, όταν τα τέσσερα αδέρφια μάζευαν ελιές σε οικογενειακό χωράφι κοντά στα σύνορα με τη μεσσηνιακή Μάνη.

Τα δύο αδέρφια καβγάδισαν έντονα, πιθανότατα για κτηματικές διαφορές που είχαν, με τον 53χρονο να πυροβολεί με περίστροφο τρεις φορές κατά του 57χρονου αδερφού του. Η μία σφαίρα ήταν μοιραία για τον 57χρονο μιας και τον βρήκε στο θώρακα και λίγο αργότερα ξεψύχησε ενώ είχε μεταφερθεί στο

Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.

Δεν έχει βρεθεί το όπλο

Μετά το αιματηρό περιστατικό, ο 53χρονος μετέβη αυτοβούλως και παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό του όπλου που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα.

Ο αδελφοκτόνος υποστήριξε πως το πέταξε σε ένα ρέμα καθώς πήγαινε να παραδοθεί, όμως ακόμη δεν έχει βρεθεί παρά την μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας με δυνάμεις της ΕΜΑΚ και drones να έχουν επιστρατευτεί.

Κ.Ηλ.