Δύο σοβαρά τροχαία και κανένα θανατηφόρο τον Οκτώβριο στη Μεσσηνία

Ενα θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε τον Οκτώβριο στους δρόμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα στοιχεία οδικής ασφάλειας που ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Τον περασμένο μήνα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγιναν συνολικά 23 τροχαία ατυχήματα με 31 παθόντες (νεκροί, σοβαρά και ελαφρά τραυματίες).

Δύο εξ’ αυτών ήταν σοβαρά τροχαία ατυχήματα με δύο σοβαρά τραυματίες. Και τα δύο σοβαρά τροχαία έγιναν στη Μεσσηνία.

Ακόμη σημειώθηκαν 20 ελαφρά τροχαία με 28 ελαφρά τραυματίες, ενώ στους δρόμους της Μεσσηνίας έγιναν τα 6 ελαφρά τροχαία που είχαν ως αποτέλεσμα 7 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν το αντικανονικό προσπέρασμα, η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας και η παραβίαση προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων τον Οκτώβριο συγκροτήθηκαν 555 συνεργεία ελέγχων μέθης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 11.923 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 92 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν, εκτός των άλλων και 1.846 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 1.033 για υπερβολική ταχύτητα, 205 για Κ.Τ.Ε.Ο., 186 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 129 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 70 για παραβίαση σηματοδότη, 62 για αντικανονικό προσπέρασμα, 58 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 29 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 27 απόσπαση προσοχής οδηγού, 16 για αντικανονικούς ελιγμούς, 13 για κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, 12 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά, 6 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Κ.Ηλ.