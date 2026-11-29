Για μία ληστεία με λεία 1.400 ευρώ και δύο απόπειρες ληστειών σε ψιλικατζίδικα της Καλαμάτας κατηγορούνται επτά ανήλικοι, οι πέντε εκ των οποίων έπεσαν στα χέρια της Αστυνομίας το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Το σοκαριστικό είναι πως πρόκειται για πέντε 14χρονα και δύο 15χρονα παιδιά, μαθητές Γυμνασίου, που έμπαιναν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους σε καταστήματα ψιλικών με σκοπό να ληστέψουν, ενώ ορισμένοι από αυτούς κρατούσαν τσίλιες εκτός των καταστημάτων!

Η πρώτη περίπτωση ληστείας συνέβη την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου όταν λίγο πριν τις 11 το βράδυ μπήκαν δύο 14χρονοι και ένας 15χρονος φορώντας κουκούλες και μάσκες, σε ψιλικατζίδικο στην οδό Καίσαρη και κρατώντας σιδερένιες βέργες απείλησαν τον 38χρονο υπάλληλο και αφαίρεσαν από την ταμειακή μηχανή το ποσό των 1.400 ευρώ.

Την περασμένη Παρασκευή η ίδια συμμορία έβαλε στο… μάτι άλλα δύο καταστήματα ψιλικών, χωρίς όμως να φύγει με τις εισπράξεις.

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ δύο έφηβοι εισήλθαν σε ψιλικατζίδικο στην οδό Μακεδονίας κρατώντας κλαδιά από δέντρα και απαίτησαν τα χρήματα από το ταμείο. Ο 18χρονος υπάλληλος αντιστάθηκε με τους πιτσιρικάδες να το βάζουν στα πόδια. Συνέχισαν όμως τη δράση τους και μετά από 20 λεπτά δύο εξ’ αυτών μπήκαν σε άλλο ψιλικατζίδικο στην οδό Κοραή πάλι με κλαδιά, όμως κι εκεί ο 52χρονος υπάλληλος αντιστάθηκε και τράπηκαν σε φυγή.

Αστυνομικός που ήταν εκτός υπηρεσίας είδε τους πιτσιρικάδες να τρέχουν στο κέντρο της πόλης, ειδοποίησε τους συναδέλφους του και λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας εντόπισαν πέντε άτομα και τους συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου στην οδό Βασ. Γεωργίου, ενώ δύο νεαροί διέφυγαν της σύλληψης.

Ειδικότερα συνελήφθησαν τέσσερις 14χρονοι και ένας 15χρονος.Παράλληλα προσήλθαν αυτοβούλως και συνελήφθησαν και οι γονείς τους, τρεις πατεράδες και τρεις μητέρες από 33 έως 50 ετών για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν προφορική εντολή εισαγγελέα.

Σε βάρος των πέντε ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική συμμορία που διέπραττε ληστείες και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δύο ακόμη ανήλικοι. Οι πέντε νεαροί πήγαν στον εισαγγελέα και το πρωί της Δευτέρας θα βρεθούν ενώπιον του Ανακριτή, ενώ παραμένουν κρατούμενοι στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για να εξακριβωθεί πιθανή εμπλοκή των επτά νεαρών της συμμορίας και σε άλλες παρόμοιες ληστείες.