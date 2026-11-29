Ας πούμε πως ένας μαγαζάτορας εδώ στην Καλαμάτα έχει στη βιτρίνα του ένα ζευγάρι παπούτσια στα ογδόντα ευρώ. Τόσο τα είχε και πριν από έναν μήνα.

Λίγο παρακάτω, το ίδιο ζευγάρι έκανε εκατό κι έπεσε στα ογδόντα. Ο δεύτερος βάζει μια μεγάλη ταμπέλα . Έκπτωση 20%. Ο πρώτος τι να γράψει; Εγώ τα είχα τόσο και την περασμένη Τρίτη;

Όποια πόρτα κι αν ανοίξεις, ογδόντα ευρώ θα δώσεις. Μόνο που τη μια τιμή την έχεις δει δεκαπέντε φορές στο κινητό σου. Την άλλη θα τη μάθεις αν περάσεις από το μαγαζί.

Πόσες Παρασκευές έχει ο Νοέμβρης;

Πήραμε από την Αμερική ένα εμπορικό τέχνασμα που λέγεται Black Friday. Μια Παρασκευή ήταν. Στα χέρια των μεγάλων αλυσίδων έγινε εβδομάδα κι η εβδομάδα έπιασε όλο τον Νοέμβρη.

Ανοίγεις την τηλεόραση, προσφορά. Πας να διαβάσεις ένα μήνυμα, πάλι προσφορά. Κι εκεί που λες πάει, την έχασα την ευκαιρία, το άλλο πρωί σου δίνουν παράταση. Τόσο τυχεροί πια;

Βάλε τώρα τον εαυτό σου στη θέση του πελάτη. Αν θυμάσαι πόσο είχαν τα παπούτσια πριν αρχίσουν οι προσφορές, έχεις μέτρο σύγκρισης. Αλλιώς, το μόνο που ξέρεις είναι ποιος έχει τη μεγαλύτερη ταμπέλα.

Ποιος θα προλάβει το εκατοστάρικο;

Θα μου πεις, έμπορος είσαι κι εσύ, Σωτήρη. Κι εσύ διαφημίζεις το μαγαζί σου. Βεβαίως. Θέλω να ξέρει ο κόσμος τι έχω και πόσο το πουλάω.

Ξέρω όμως και κάτι ακόμα. Αν σε μια οικογένεια περίσσεψαν εκατό ευρώ, όσα μηνύματα κι αν της στείλεις, πάλι εκατό θα έχει. Γι’ αυτά γίνεται η κόντρα μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων. Η καθεμιά θέλει να τα πάρει πριν από τη διπλανή.

Κι αν δεν περίσσεψαν ούτε αυτά;

Ο εργαζόμενος έχει πληρώσει το νοίκι, έχει βάλει βενζίνη και μετράει τι μένει για τα ψώνια του σπιτιού. Ο συνταξιούχος πλήρωσε το ρεύμα, πέρασε από το φαρμακείο και κάνει τον ίδιο λογαριασμό. Τους λες πως αν αγοράσουν μια τηλεόραση, κερδίζουν διακόσια ευρώ. Ωραία. Τα υπόλοιπα για να την αγοράσουν, ποιος θα τα βάλει; Αν σου χάλασε το πλυντήριο και περίμενες την έκπτωση για να το αλλάξεις, με γεια σου και καλά έκανες. Το παραμύθι αρχίζει εκεί που πάνε να σε πείσουν ότι χάνεις λεφτά αν κρατήσεις το πλυντήριο που δουλεύει μια χαρά.

Γι’ αυτό, πριν βάλεις το χέρι στην τσέπη, ρώτα και τον άνθρωπο στο μαγαζί της γειτονιάς σου. Μπορεί το ίδιο ζευγάρι να σε περιμένει εκεί στα ογδόντα ευρώ και μετά την Παρασκευή.

Η μεγάλη αλυσίδα, άμα θέλει, δίνει άλλη μια βδομάδα παράταση στην προσφορά της. Ο εργαζόμενος κι ο συνταξιούχος, όταν τελειώνουν τα λεφτά κι έχει ακόμα μήνα μπροστά τους, από ποιον να ζητήσουν παράταση;