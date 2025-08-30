Καλαμάτα: Απολογούνται σήμερα οι δύο 25χρονοι για τη διακίνηση ναρκωτικών

Ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας θα βρεθούν στις 10.30 σήμερα το πρωί οι δύο 25χρονοι που συνελήφθησαν την περασμένη Τετάρτη στην Καλαμάτα και κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν την Πέμπτη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας, όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα Σάββατο.

Να θυμίσουμε πως παρά το νεαρό της ηλικίας τους οι δύο δράστες είχαν προχωρήσει στη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και δρούσαν.... επαγγελματικά ως προς τη διακίνηση ναρκωτικών σε χρήστες στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας τουλάχιστον το τελευταίο τετράμηνο.

Οι δύο νεαροί πουλούσαν την κοκαΐνη προς 100 ευρώ το γραμμάριο, την ακατέργαστη κάνναβη προς 8 ευρώ το γραμμάριο, την κατεργασμένη σε μορφή “σοκολάτας” προς 20 ευρώ το γραμμάριο και κάθε χάπι ecstasy προς 25 ευρώ.

Να σημειωθεί πως μέρος της εγκληματικής οργάνωσης είναι και ένα τρίτο άτομο που παραμένει ακόμη ασύλληπτο και γίνονται ενέργειες από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας για την ταυτοποίηση του.

