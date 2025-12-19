Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Απολογείται ο 30χρονος φερόμενος ως συνεργός

Ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας θα βρεθεί στις 11 το πρωί του Σαββάτου ο 30χρονος φερόμενος ως συνεργός του διπλού εγκλήματος της Φοινικούντας το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Ο 30χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας μιας και εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης εδώ και πάνω από μία εβδομάδα.

Χθες το πρωί βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα για τα όσα του καταλογίζονται, για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία εδώ και δυόμιση μήνες.

Σε βάρος του 30χρονου, ο οποίος είναι συνέταιρος του 32χρονου επιχειρηματία που έχει προφυλακιστεί ως ηθικός αυτουργός, ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη.

Οι Αρχές του αποδίδουν ρόλο συντονιστή στην υπόθεση, καθώς φέρεται να επικοινωνούσε μέσω «πακιστανικών» τηλεφώνων με τον 22χρονο που ισχυρίστηκε πως κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα μετά το διπλό φονικό.

Παράλληλα ο 30χρονος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Καλαμάτας, και για το λευκό σκούτερ με το οποίο κινήθηκαν από την Αθήνα στη Μεσσηνία οι δύο προφυλακισμένοι 22χρονοι και το οποίο παρέλαβαν από σημείο πολύ κοντά στο σπίτι του στην Αθήνα. Να τονίσουμε πως τόσο το σκούτερ, όσο το όπλο αλλά και η θήκη κιθάρας που κουβαλούσαν μαζί τους, δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

Στην πολύκροτη αυτή υπόθεση εμπλέκονται ως κατηγορούμενοι μέχρι στιγμής πέντε άτομα.

Εκτός από τον 30χρονο που απολογείται το Σάββατο, είναι οι δύο 22χρονοι που έχουν κριθεί προφυλακιστέοι και κατηγορούνται ο ένας ως φυσικός αυτουργός και ο άλλος ως συνεργός, ο 31χρονος ανιψιός του 68χρονου δολοφονηθέντα και ο 32χρονος φίλος του επιχειρηματίας ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας, οι οποίοι κι αυτοί βρίσκονται στη φυλακή έως ότου ξεκινήσει η δίκη.

Κ.Ηλ.