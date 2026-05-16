Αποχή των δικηγόρων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας μέχρι τις 2 Ιουνίου

Οπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας τα μέλη του θα απέχουν από τα καθήκοντά τους από τις συνεδριάσεις όλων των δικαστηρίων και όλων των βαθμίδων σε όλη την επικράτεια, από την Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Οι δικηγόροι της Καλαμάτας διαμαρτύρονται για τη μη αύξηση του ορίου απαλλαγής Φ.Π.Α. για εισοδήματα άνω των 10.000,00 ευρώ, τη στιγμή που σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όριο αυτό υπερβαίνει τις 30.000,00 ευρώ.

Πάγιο αίτημα και διεκδίκηση του δικηγορικού σώματος αποτελεί η μείωση του Φ.Π.Α. στις δικαστηριακές υπηρεσίες και η αύξηση του ορίου απαλλαγής Φ.Π.Α. από 10.000,00 σε 25.000,00 ευρώ.

Ακόμη η διαμαρτυρία τους εστιάζεται στη μη ικανοποίηση του παγίου αιτήματος για την υποχρεωτική παράσταση των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους αγοραστές σε συμβόλαια, σε αγορές ακινήτων και κινητών μεγάλης αξίας (πλοία και αεροσκάφη).

Να σημειωθεί πως στην αποχή εκτός εκτός από τους δικηγόρους της Καλαμάτας συμμετέχουν και εκείνοι από την Κυπαρισσία, το Γύθειο και την Σπάρτη.